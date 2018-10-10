Üç lider Doğu Akdeniz'deki enerji için Girit'te

Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan liderleri, Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliklerini ilerletmek amacıyla yarın Gritte Adası'nda bir araya gelecek.

Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs liderleri Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama hakları ve Avrupa'ya yasadışı göçle mücadele çabaları da dahil olmak üzere bölgesel işbirliğinin ilerletilmesi hakkında görüşmek üzere Girit adasında bir araya geliyorlar.

Girit'teki 'Üçlü enerji zirvesi'ne Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah Al Sisi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis katılacak. Üç lidere Dışişleri ile Enerji Bakanları da eşlik edecek. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır, Akdeniz doğalgazının Mısır'daki tesislerde sıvılaştırılması için boru hattı inşa etmek için anlaşma imzalamışlardı.

Rum yönetimi; Doğu Akdeniz'deki doğalgazın Türkiye'nin dışında Avrupa'ya ihraç edilmesine yönelik Girit'te yapılacak zirveye büyük önem veriyor. Sisi ve Tsipras ile başbaşa görüşmeler yapacağı da belirtilen Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in Kıbrıs konusunda da destek istemesi bekleniyor. Bölgesel gelişmelerin ele alınacağı zirvede, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte hareket etmek için memorandumlar imzalacağı da diplomatik çevrelerde konuşulan başlıklardan.

Mısır ile Rum yönetimi arasında; Rumların tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi olarak tanımladığı Afrodit 12'inci parseldeki doğalgazın, denizaltından boru hattı ile Mısır'daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşınması anlaşması da imzalanmıştı.

Rum basını, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Mısır Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Noble Energy, Delek ve Shell şirketlerinin, Mısır’daki sıvılaştırılmış doğalgaz terminali ile yaptıkları müzakerelerde anlaşmaya yakın olduklarını söylediğini yazdı. Habere göre Hristodulidis, anlaşma olması halinde, doğalgazın borularla taşınmasının uygulanmasına başlanabileceğini ifade etti.

Vira Haber