Üçüncü Kattaki Balkonundan Balık Topladı

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde ilginç bir olay yaşandı. Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3’üncü katındaki dairenin balkonunda balık bulundu.

Şiddetli fırtınanın olduğu Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki sitenin 3’üncü katında oturan Kadriye Bahadır, evinin balkonunu çıkınca yılan balığıyla karşılaştı. Şaşkına dönen Bahadır, “Balkona çıkınca yaprak benzeri bir şey gördüm. Balık olduğunu anlayınca çok şaşırdım. Balkonda ilk kez bir balıkla karşılaşıyorum. Gece gelmiş olabilir. Fırtınanın etkisiyle buraya geldiğini düşünüyorum” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Kadriye Bahadır'ın 3’üncü kattaki evinin balkonunda bulduğu balığın bir tür yılan balığı olduğunu söyledi. Gökoğlu balığın bir martı tarafından düşürülmüş olabileceğini belirtti.

Vira Haber