Ufuk Erinç IBIA Yönetim Kuruluna Seçildi

UNERCO Petrol Ürünleri ve Denizcilik A.Ş. CEO’su Ufuk Erinç, bunker endüstrisindeki tüm sektörlerin sesini duyurmak ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 1992 yılında kurulan Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği’nin (IBIA/International Bunker Industry Association) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

IBIA 22 Ocak’ta başlayan ve çeşitli kuruluşlardan dokuz kişinin aday gösterildiği yönetim kurulu seçimleri için tüm üyelerine çağrıda bulunarak oylamaya katılmalarını talep etti. Oylama 17 Şubat’ta sona erdi. Aslında kurulda boşalan iki koltuk için oylama yapıldı; ancak eşit oy alınması nedeniyle Ufuk Erinç dâhil yönetim kurulu üyeliğine üç kişi seçildi. Üç yeni üye üç yıl boyunca görev yaparak uluslararası çalışmalara imza atacak.

Seçimlerin sonucu 26 Şubat’ta Londra Park Lane’deki Grosvenor House Hotel’de düzenlenen IBIA Yıllık Yemeği öncesinde, IBIA Genel Kurul Toplantısı’nda açıklandı. Erinç’in dışında Bunker Holding Group’tan Maria Skipper Schwenn ve Bunker Trace Ltd’den Deanna Mac Donald IBIA yönetim kuruluna girdi. Üç yeni üye 1 Nisan 2024’ten itibaren görevlerine başlayacak. Türkiye’den DTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Barış Türkmen, Yedek Üye Mustafa Aslan başta olmak üzere Arkas Bunker Genel Müdürü Seçkin Gül, SOCAR Türkiye Deniz Satışları Direktörü Zeki Tarakçı, Petrol Ofisi Deniz Yakıtları Satış Müdürü Aydın Yıldız, UNERCO kurucu ortaklarından Erdem Coker ve birçok Türk bunker şirketi yöneticileri Ufuk Erinç’e destek olmak amacıyla Londra’ya adeta çıkarma yaptılar.

Vira Haber