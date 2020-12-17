Uğur Mumcu’nun Adı İzmir Körfezi'nde Yaşayacak

Cumhuriyet'in haberine göre, Başkan Soyer feribotun ilk arabalı yolcusu Dr. Önder Bayata ile ilk yaya yolcusu Berrin Kotan’a günün anısına çiçek ve plaket verdi. İlk arabalı yolcu Bayata, arabalı vapurun ilk yolcusu olmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, “Özellikle feribotun isminin Uğur Mumcu olması da beni ayrıca duygulandırdı.

Başkanımız Tunç Soyer’in yayaya önem veren, bisiklet ulaşımını teşvik eden yatırımlarını çok beğeniyorum” diye konuştu. İstanbul’da yaşayan arabalı vapurun ilk yaya yolcusu Berrin Kotan ise bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, İzmirliler’e yeni feribotun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ardından kurdele kesilerek Uğur Mumcu Araba Vapuru hizmete alındı. Uğur Mumcu köşesini ziyaret eden davetliler ve yolcular, Mumcu anısına kırmızı karanfil bıraktı. Kaptan köşküne çıkan Başkan Soyer ile Güldal Mumcu gemi seyir defterini imzaladı ve korna çalarak feribotun ilk seferini başlattı. Körfez vapurları da Uğur Mumcu feribotunun Körfez’deki yolculuğuna korna çalarak eşlik etti. Geminin kaptanı Kamile Koç’a hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Soyer ile Mumcu, yolculara seferin sonuna gelindiğini bildirmek amacıyla kampana çaldı.

Vira Haber