Ukrayna Rus tankerine el koydu

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus tankerinin Ukrayna'nın Izmail Limanı'na yeni bir isimle giriş yaptığı belirtildi. Yapılan açıklamada geminin adının geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda gerilimi sırasında 'Neyma' olduğunu fakat yeni isminin 'Nika Spirit' olarak değiştirildiği ifade edildi.

Tankerde arama yapıldığını ifade eden Ukrayna tarafı, geminin gözaltında tutulması için mahkeme kararı isteyeceklerini bildirdi.

2018 Kasım'ında Rus güçleri, Ukrayna'ya ait gemilere "Rus karasularını ihlal etti" gerekçesiyle el koymuş ve denizcileri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan denizciler halen Rusya'da tutuklu bulunuyor. Ukraynalı denizcilerin iadesi için Putin ile Zelenskiy'nin görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Geminin Özellikleri:

Adı: NIKA SPIRIT

IMO: 8895528

Bayrak: Russia [RU]

Brüt Tonaj (GRT): 2868

Detveyt: 3794 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 122.33m × 14.8m

Yapım Yılı: 1989

Vira Haber