Ukrayna'dan Bir Gemi Daha Hareket Etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu geminin Çornomorsk Limanı'ndan hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen 3 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 3 geminin de bugün denetleneceği kaydedildi.
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