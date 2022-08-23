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Ukrayna'dan Bir Gemi Daha Hareket Etti

Ukrayna'dan Bir Gemi Daha Hareket Etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu geminin Çornomorsk Limanı'ndan hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen 3 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 3 geminin de bugün denetleneceği kaydedildi.

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