“Ukraynalıların Döşediği Mayınlar İstanbul Boğazı’na Ulaşabilir”

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya'nın askeri operasyonlara başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini ve bu mayınlarda kopmalar başladığından mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Rus güçleri, Azak Denizi dahil olmak üzere Ukrayna'nın birçok Karadeniz'e kıyısı olan noktada kontrolü ele geçirmişti. Rusların saldırılarına karşı Ukrayna ordusu ise ülkenin Karadeniz kenti olan Odessa açıklarına mayınlar döşemişti.

MAYINLARDA KOPMALAR MEYDANA GELDİ

Son gelişmelerin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Odessa kenti açıklarına döşenen mayınlar için önemli bir risk ihtimaline değinilerek, Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar başladığı kaydedildi. FSB'nin Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada,

“Rusya tarafından özel bir askeri operasyonun başlatılmasının ardından Ukrayna Donanması, Odessa, Özi, Çornomorsk ve Yuzhne limanlarına ve açıklarına yaklaşık 420 eski tip mayın tarlası oluşturdu. Bu mayınlar 20. yüzyılın ilk yarılarında üretildi. Fırtınalı koşulların başlamasıyla birlikte denizin dip ankrajlarına bağlanan kablolarda kopmalar meydana geldi. Karadeniz’in batı kesiminde mayınlar rüzgar ve akıntıların etkisiyle serbestçe hareket etmeye başladı” ifadeleri kullanıldı.

BOĞAZLAR TEHLİKEDE

Ukrayna'nın döşediği mayınlarla ilgili yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın risk altında olduğunu da belirten FSB'nin Halkla İlişkiler Birimi, “Ukrayna’nın listelenen liman bölgelerinde güneye doğru yüzey akıntılarının baskın olduğu göz önüne alındığında, mayınların İstanbul Boğaz'ına ve Akdeniz havzası sularına sürüklenme ihtimali göz ardı edilmez” ifadelerini kaydetti.

KIYI UYARISI YAYINLADI

Açıklamada, Ukrayna'nın denize mayın döşemesinin uluslararası anlaşmaların ihlaline neden olduğu vurgulanarak, “Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir kez daha uluslararası hukukun temellerini tamamen hiçe saydığını ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da dahil olmak üzere insan hayatını hiçe saydığını gösteriyor” vurgusu yapıldı. Açıklamanın sonunda ise, “Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu, mayın tehlikesini dikkate alarak 18 Mart 2022 tarih ve 116 sayılı ilgili kıyı uyarısını yayınladı” denilerek, mayın tehlikesinin resmi kayıt altında kamuoyuna aktarıldığı belirtildi.