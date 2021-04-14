Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Ablası Vefat Etti

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün cenazesinin, bugün İstanbul Sancaktepe Hazreti Ebubekir Camii'nden kaldırılarak, defnedildiği bildirildi.

Vira Haber olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

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