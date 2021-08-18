Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz’deki sel felaketinde 578 vatandaşı tahliye etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 3 günde 578 vatandaş ile 115 aracın tahliyesi gerçekleşti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yaraların tez zamanda sarılacağını ve ulaşım konusunda meydana gelen hasarların hızlıca giderileceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilgili tüm kurumların Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle afetzedelere yardım için seferber olduğunu belirterek havadan ve karadan olmak üzere bölgeye yardımların aralıksız sürdüğünü ve hasar tespit çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatıyla gerçekleştirilen tahliyelerde Ayancık ve Türkeli’nde 15 Ağustos Pazar günü 46 araç, 16 Ağustos Pazartesi günü 53 araç ve 17 Ağustos Salı günü 16 araç olmak üzere 3 günde toplam 115 araç ve 578 vatandaş tahliye edildi. Ayrıca, Balıkçı gemileri ve tırlar ile ekmek, meyve suyu, su, makarna, bisküvi, çocuk bezi, bebek maması ve ıslak mendil gibi temel ihtiyaçların Sinop Ayancık’a ulaştırıldığı aktarıldı.

Öte yandan sel felaketinin ilk gününden bu yana bölgede olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde incelemek için tahliye seferini gerçekleştiren gemi mürettebatıyla ve bölgeden çıkan vatandaşlarla bir araya gelmiş; ulaşım konusunda meydana gelen hasarların en kısa sürede giderileceğini söylemişti.

Vira Haber