Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görev dağılımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bakan Yardımcılıklarına atanan, Ömer Faruk Sayan, Selim Dursun ve Enver İskurt'a bağlı ve ilişkili kuruluşları belirledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılıklarına atanan, Ömer Faruk Sayan, Selim Dursun ve Enver İskurt'a bağlı ve ilişkili kuruluşları belirledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, denizcilik sektörüne bağlı kuruluşlar ile düzenleme genel müdürlükleri Selim Dursun'a, İletişim ve Haberleşme sektörü ile Dışilişkileri Ömer Faruk Sayan'a, Altyapı ve Yatırımları ise Enver İskurt'a bağladı.

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve tüm liman başkanlıkları Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'a bağlandı.

Vira Haber