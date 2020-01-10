Ülkede soğuk hava etkisi

İstanbul Boğazı’nda balıkçı teknesi battı

İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu. İstanbul’da oluşan sisten dolayı sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda bir Rus tankeri, Türk balıkçı teknesine çarptı. 3 balıkçı kurtarıldı, kaybolan diğer 3 balıkçı için ise arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor.

Porsuk Çayı dondu

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, soğuk hava nedeniyle dondu. Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar indiği kentte, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.



Porsuk'un üzeri buz tabakasıyla kaplandı. Çayın donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Bazı sürücülerin sabah araçlarını çalıştırmakta zorlandığı gözlendi. Sokak hayvanlarının suların donması ve yiyecek bulmada zorlanması nedeniyle bazı vatandaşlar caddelere yiyecek ve su bıraktı. Kentteki soğuk havanın birkaç gün daha süreceği öğrenildi.

Murat Nehri de soğuk havaya teslim oldu

Soğuktan en çok etkilenen şehirlerden biri olan Ağrı'da, etkili olan soğuk hava nedeniyle Murat Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Vira Haber