Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nde Deniz Dostu Binlerce Gönüllü TURMEPA Öncülüğünde Kıyılardaydı

Türkiye’de kıyı temizleme etkinliklerinin öncüsü olarak 20 yıldır ICC’nin Türkiye koordinatörlüğünü üstlenen TURMEPA, 17 Eylül Cumartesi günü oksijen kaynağı denizlerimizi korumak için Türkiye’nin pek çok noktasında eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Etkinliğin Caddebostan’da gerçekleşen İstanbul ayağında yaklaşık 281 kg atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Her yıl eylül ayında 100’den fazla ülkede yüzbinlerce deniz dostunu kıyılarda buluşturan “Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC)” kampanyası bu yıl da büyük ilgi ile karşılandı. Etkinliğin 20 yıldır Türkiye koordinatörlüğünü üstlenen TURMEPA kampanya çerçevesinde üç denizimizin kıyılarını temizlemek için kolları sıvayarak, İstanbul, Antalya, Fethiye ve Samsun’a uzandı.

Kampanyanın İstanbul ayağı bu yıl da Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirildi. Kurumsal katılımın yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarından yaklaşık 300 gönüllü, kıyı temizliği için bir araya geldi. Etkinlikte, 1 saat içinde plastik, metal, kağıt ve cam başta olmak üzere yaklaşık 281 kg atık ve 8 bin 200 adet sigara izmariti ayrıştırılarak toplandı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik sonrası toplanan atıklar yetkili ekiplere teslim edildi.

Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklere Koroplast da geri dönüşüm torbaları ile destek verdi.

“Mavi yarınlar için birlikteyiz”

Etkinliklerle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten TURMEPA yetkilileri şunları söyledi: “İklim Değişikliğiyle mücadelede en büyük müttefikimiz olan denizlerimizi ve su kaynaklarımızı korumak için TURMEPA olarak 28 yıl önce çıktığımız yolculuğun en güzel ve en birleştirici hikayelerinden birinde yine bir aradaydık. International Coastal Clean Up etkinliğinin Türkiye koordinatörlüğünü 20 yıldır TURMEPA olarak üstleniyoruz ve bu 20 yılda gördük ki yaratmak istediğimiz etki, hayal ettiklerimizin çok daha üzerine çıktı. Şu anda ülkemizin birçok kıyısında birçok farklı organizasyonla gönüllüler atıkları kıyılardan uzaklaştırmak için bir aradalar. Bizler de daha mavi bir gelecek için yazdığımız hikayelerin en güzellerinden biri olan Uluslararası Kıyı Temizliği etkinliğini bu yıl da başarıyla tamamladık. Aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimize sahip çıkmak için yaptığımız çalışmaların, gerçekleştirdiğimiz projelerin en büyük motivasyonu olan gönüllülerimizle birlikte çok daha iyilerini yapacağımıza inanıyoruz. Daha sürdürülebilir ve daha mavi bir gelecek için bu birlikteliği artırarak devam ettirmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi Deniz Varsa Hayat Var!”

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’nın Türkiye koordinatörü olarak TURMEPA toplanan bu atıklara ait verileri her sene olduğu gibi etkinliğin ana yürütücüsü Ocean Conservancy’nin online bilgi bankasına işleyecek. Tüm dünyada toplanan bu bilgiler sayesinde uzmanlar, kıyıların ne tür aktivitelerle kirlendiğini ve ne tür tehlikelere maruz kaldığını belirleyerek otoriterlere çözüm yöntemleri geliştirilmesi için projeler sunuyor.

ICC Kampanyası’nın Tarihi

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, ilk olarak “The Ocean Conservancy” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından 1986 yılında, ABD’nin Texas eyaletinde 2800 gönüllünün 124 ton atık toplaması ile başladı. Gördüğü yoğun ilgi sonrası önce ABD eyaletlerine ve daha sonra tüm dünyaya yayılarak uluslararası bir nitelik kazanan kampanya, International Coastal Cleanup (ICC) adını aldı. Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’nda toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistiği yapılıyor ve kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek çöpsüz denizler için çalışmalar yürütülüyor.

