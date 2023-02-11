Ulusoy-5 İkinci Kez Deprem Bölgesine Gidiyor

“Ulusoy-5 gemimiz Çeşme’den yüklediği yardım malzemesi ve aldığı yolcuları İskenderun’da tahliye ettikten sonra 10 Şubat 2023 saat 04:17’de hareket etmiş olup 11.02.2023 Cumartesi günü saat 20:00’da Çeşme’de olacaktır.

İskenderun’a yardım malzemesi taşımak üzere 2. seferini yapacak olan Ulusoy-5 gemimiz 12 Şubat 2023 Pazar günü saat 18:00’da Çeşme’den İskenderun’a hareket edecektir.

Gemimizin yukarıda açıklanan programına göre göndereceğiniz yardım malzemelerinin yüklemesi 11 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 20:00’da başlayacaktır.

Öncelikle yüklü tır, dorse, swap body ve konteyner ile iş makinesi, tanker, karavan, tiny house vb. araçların yüklemesi yapılacak olup, paket yükler için boş dorse tedarik edilecek ve dorselere yüklemesi yapılacağından, paket yüklerin en geç 12.02.2023 Pazar günü saat 10.00’a kadar limanımıza giriş yapması gerekmektedir.