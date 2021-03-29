Ünal Baylan İ.Ü Cerrahpaşa Denizcilik Kulübünün Etkinliğine Konuk Oldu

İstanbul Üniversitesi-CERRAHPAŞA DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ DENİZCİLİK KULÜBÜNÜN organize ettiği ‘GÜNDEM VE GELECEK’ konulu söyleşiye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan denizcilik hakkında bilgiler verip öğrencilerin sorularını ve taleplerini dinleyerek denizcilik alanında bireysel olarak başarılı olmanın anahtarları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

İstanbul Üniversitesi-CERRAHPAŞA Denizcilik Kulübü öğrencilerinin organize ettiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ın konuk olduğu ‘GÜNDEM VE GELECEK’ konulu söyleşi öğrenci, mezun ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Hoş bir dost meclisine konuk olduğunu ifade ederek söze başlayan Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Türk ve dünya denizciliğine dair önemli bilgiler verdi.

Baylan, 8 Mart Kadınlar Günü’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve 12 şirketin katılımı ile imzalanan ‘Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü’nün şirketler nezdinde büyüyerek devam edeceği müjdesini verdi. Staj konusunda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtti.

Büyümek için birçok hedeflerinin olduğunu belirten Ünal Baylan Mersin liman projesine değindi. Türkiye’nin en büyük konteyner limanı mersin limanına yeni projenin temelinin atıldığını söyledi. Mersin Limanının toplam kapasitesini 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak projeyle, aynı anda 2 mega geminin limana demir atabileceğini belirtti.

Yabancı bayrak konusuna değinen Baylan, “ucuz bayrak dünyanın tercihi. Türk armatörü ticaretten yeterli payı alabilmek için bu tercihi kullanıyor bizler buna saygı duyuyoruz” dedi. Türk bayrağı çeken armatörlerimize dünyanın her yerinde her türlü desteğin sağlandığını belirtti. “Türk bayrağı çeken armatörün devletin desteği ile hayatını kolaylaştırdığı ve konfor kattığını söyleyebilirim” diyen Ünal Baylan sözlerini “Bu konfor için Türk bayrağı tercih edilmeli” diye devam ettirdi.

Yıpranma payı konusunun Denizcilik Genel Müdürlüğü çalışmalarının ötesinde olduğunu söyledi. Eğer böyle bir çalışma yapılırsa gereken desteğin verileceğini belirtti.

Baylan, Göreve geldiklerinde öncelikli olarak gündeme aldıkları yabancı firmalara personel gönderimi konusunda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, Hong Kong ve Danimarka hükümetleriyle yapılan anlaşmalardan sonra yeni imzaların yakın zamanda açıklanacağını ifade etti.

Yabancı sahipli firmalara işgücü ihracı konusunda da Türkiye’de faaliyet gösteren personel yönetimi firmalarıyla da (manning) görüşmeler yaptıklarını, Türk insanına uluslararası alanda daha fazla istihdam oluşturma hem de ülkeye döviz girdisi sağlama konusunda çalıştıklarını ifade eden Baylan, yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemi insanları için de sosyal haklar konusunda çalışmaları olduğunu söyledi.

“Biz ülke olarak mavi vatanın her yerinde varız” diyen Ünal Baylan. Ülke olarak LNG depolama imkânı sağlayan bir FSRU gemisinin Nisan ayında Türk Bayrağı çekileceği müjdesini açıklayan Baylan, öğrencilerin staj yeri bulma problemine çözüm için ticari faaliyeti de olan stajyer istihdam edecek bir staj gemisi projeleri olduğundan bahsetti.

Kruvaziyer potansiyelimizin olduğunu söyleyen Baylan, Galataportun ardından yeni cruise limanlar için ciddi talepler olduğunu söyledi. Galataport’a ilk geminin 24 Nisan 2021 tarihinde yanaşacağının müjdesini verdi.

Yeşil limanın öneminden bahseden Ünal Baylan bunun çalışmalarının yapıldığını yeşil limanlara pozitif avantajlar verilmesi gerektiğini söyledi.

Baylan, ülkemizde çok sayıda denizcilik meslek lisesi olduğunu ancak mezun öğrencilerin sektöre entegre olma konusundaki sıkıntıları gidermek için belirledikleri 6 pilot okul uygulamasıyla sektöre ara eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü olarak projesi olan kişi ve kurumlara destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Ünal Baylan, sektöre ve Türk insanına katma değerli iş üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Akademisyen, mezun ve öğrencilerin sorularına samimiyetle yanıtlar veren Ünal Baylan, bu toplantıların fikir alışverişi için önemli olduğunu ve katılmaktan her zaman mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Söyleşi sonunda Denizcilik Kulübü’nün Ünal Baylan adına ağaçlandırılma yapıldığı sürprizi Baylan tarafından sevinçle karşılandı. 6 ayda 68 fidan bağışı yapan Denizcilik Kulübü bunu arttırma hedefinde olduklarını belirttiler.

Vira Haber