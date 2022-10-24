Unico Sigorta’da Yeni Atamalar

İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Büşra Özkan, yeni kurulan Finans Direktörlüğüne Emine Avşar, Satış Direktörlüğüne İbrahim Ağacık, Kurumsal Satış Grup Başkanlığına ise Ayfer Çine Yavaş getirildi.

Unico Sigorta’da, şirketin yeni yönetim yapısına uygun olarak oluşturulan Finans Direktörlüğüne Emine Avşar getirildi. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde 2011-2013 yılları arasında tamamlayan Avşar, çalışma hayatına 1993 yılında Türk Ekonomi Bankasında Kredi ve Cari İşlemlerde başladı. 1995-2003 yılları arası Axa Oyak Sigorta şirketinde Tahsilat ve Fon Yönetimi Uzmanı, 2003-2017 yılları arasında Sompo Japan Sigorta’da Finansman ve Fon Yönetimi Takım Lideri olarak görev yaptı. 2017 tarihinden günümüze kadar Koru Sigorta’da Finans Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü.

İnsan Kaynakları Direktörü ise Büşra Özkan oldu. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine 1996 yılında Migros T.A.Ş’de başlayan Özkan, sırasıyla Citigroup, Yapı Kredi Bankası, Turkish Bank ve Çalık Holding’te insan kaynakları biriminde çeşitli kademelerde rol aldı. Son olarak Zülfikarlar Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüten Özkan, ekim ayı itibarıyla Unico Sigorta İnsan Kaynakları Direktörlüğüne getirildi.

Satış ve Bütçeleme birimlerinde değişiklik

Unico Sigorta - Satış Direktörlüğü görevi, daha önce şirkette Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapan İbrahim Ağacık’a verildi. Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi-İşletme bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Nişantaşı Üniversitesi’nde tamamlayan Ağacık; sırasıyla Güneş Sigorta, Ankara Sigorta, Dubai Starr Sigorta ve Quick Sigorta’da çalıştı. Unico Sigorta’nın sekiz bölgesi ve acentelerden sorumlu olarak Unico Sigorta’daki çalışmalarına devam ediyor.

Unico Sigorta’da daha önce İzmir Bölge Müdürü ve son 9 aydır Bölgeler Satış Koordinasyon Grup Başkanı olarak görev yapan Ayfer Çine Yavaş Kurumsal Satış Grup Başkanı olarak atandı. Kariyerine 2003 yılında Ankara Sigorta’da başlayan Çine Yavaş; Sompo Japan Sigorta, Howden Turkey ve Corpus Sigorta’da çalıştı. 2020 yılından bu yana Unico Sigorta bünyesinde kariyerine devam ediyor.

Bütçe ve Raporlama Müdürlüğüne daha önce Koru Sigorta, Dubai Starr Sigorta, Sompo Japan Sigorta ve Acıbadem Sigorta’da bütçe ve raporlama alanında çeşitli görevlerde bulunmuş Günce Şenyüz getirildi. Şenyüz ekim ayı itibarıyla Unico Sigorta’da çalışmalarına başladı.

“Yenileniyor ve güçleniyoruz”

Şirketin yeni stratejileri doğrultusunda yenileme ve güçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, “İleriye yönelik planlarımız doğrultusunda şirketimizin organizasyon yapısını genişletiyor ve güçlendiriyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımız da tecrübelerine çok güvendiğimiz ve birlikte çalışacağımız için heyecan duyduğumuz isimler. Kendi alanlarında şirketimize farklı bir vizyon getireceklerine inanıyoruz.” dedi.

