Ünlü iş adamı Murat Dedeman hayatını kaybetti

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 68 yaşında hayatını kaybetti. Dedeman, geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. Murat Dedeman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Dedeman ailesi 6 ay önce de bireysel silahlanmaya karşı mücadelesiyle tanınan Nazire Dedeman Çağatay 'ı kaybetmişti.

27 TEMMUZ’DA DEFNEDİLECEK

Türk turizminin önemli isimlerinden olan Dedeman’ın cenazesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Tarabya Ferahevler Dedeman Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek. Taziyeler 29 Temmuz 17:00'a kadar Dedeman İstanbul Oteli'nde kabul edilecek.

"TÜM İŞ DÜNYASINA DA İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR"

Murat Dedeman'ın hayatını kaybetmesi üzerine Dedeman Grubu'ndan yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Dedeman'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurucumuz Mehmet Kemal Dedeman tarafından temelleri atılan Dedeman Grubunu daha da yücelterek, Dedeman'ı iş dünyasının ve turizm sektörünün en değerli markalarından biri haline getiren merhum Murat Dedeman, bu değerlerden oluşan vizyonu ile sadece Dedeman Grubu'na ve sektörümüze değil aynı zamanda tüm iş dünyasına da ilham kaynağı olmuştur. Murat Dedeman'ın taşıdığı bu değerler bütününü, bundan sonra da Dedeman ailesi olarak büyük bir titizlikle koruyacağız" denildi.

TURSAB’DAN AÇIKLAMA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Firuz Bağlıkaya imzalı yazıda, “Çok uzun yıllar birlikte çalışma onurunu yaşadığım, ülkemizi uluslararası turizm arenasında en iyi şekilde temsil edebilmek adına beraberce emek verdiğim, yol arkadaşı olmaktan her zaman gurur duyduğum değerli dostum; Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ı kaybetmenin derin ve tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyor, Bugüne kadar ülkemiz turizmine yapmış olduğu sayısız katkı için minnet duygularımı paylaşmak istiyorum. Türkiye çok değerli bir iş adamı ve turizmciyi kaybetti. Başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verildi.

MURAT DEDEMAN KİMDİR?

Ünlü İş Adamı Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 1951 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisinden mezun olmuştur. Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atılmıştır. Uzun süre Dedeman Topluluğunun bir çok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman 1992 senesinden bu yana Dedeman Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdürmektedir.

Bugüne kadar Türkiye'nin bir çok bölgesinde eğitim ve sağlık yatırımları ile de gündeme gelen Murat Dedeman TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, Umut Vakfı Kurucu Mütevellisi olmanın yanı sıra Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyeliklerine sahiptir. Ayrıca 6 Nisan 2007 yılında Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hobileri arasında tenis doğa sporları ve kayak olan Murat Dedeman bir süre Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı yapmıştır.

1980 yılında Şanver Hanım ile evlenmiş ve evliliği 2004 yılında son bulmuştur. Bu evliliğinden Rıfat ve Banu isimlerinde iki evladı vardır. Ardından 6 sene Ukrayna asıllı Olga Shylova ile bir birliktelik yaşamış bu birlikteliğindende 2010 doğumlu Sofia Satin isminde bir kızı vardır.

2018 yılında ise kendi sahip olduğu Gayrettepe'deki Dedeman Otel'de Sevda Zengin ile evlenmiştir. Ankara doğumlu iş adamı Murat Dedeman baba tarafından aslen Kayseri'lidir.

Vira Haber