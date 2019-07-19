Unutulmayacak bir Karayipler turu

MSC Cruises bu kış sezonunda, (Kasım 2019 - Nisan 2020) Ocean Cay MSC Marine Reserve adasının hizmete açılmasından sadece bir hafta sonra MSC Armonia gemisi ile gerçekleştireceği turla Karayipler’e hızlı bir giriş yapacak. MSC Armonia rotalarını zenginleştirme çalışmalarının bir parçası olarak Batı Karayip bölgesindeki diğer heyecan verici limanlarla birlikte bu eşsiz ve özel doğal ada destinasyonuna her hafta uğrayacak.

Çevresel ilkelere bağlılıkla oluşturulan Ocean Cay, zengin bir su altı yaşamına ve mercan resiflerine ev sahipliği yapan bir ada destinasyonudur. Bu özel ada, misafirlerin Karayipler ve Bahamalar’ın doğal güzelliklerinin tadını doyasıya çıkarabilmeleri için tasarlandı.

MSC Cruises’in CEO’su Gianni Onorato, “Bölgedeki varlığımızı genişletmeye devam ederken, MSC Armonia’nın rotalarını da misafirlerimize daha kapsamlı bir Karayipler deneyimi sunmak üzere zenginleştirdik. Ocean Cay MSC Marine Reserve misafirlerimize hem gece hem gündüz doyasıya bu güzel adayı ve etrafını çevreleyen suları keşfedebilecekleri 14 saatlik kalış süresi ile rotasının kilit noktası haline gelecek. MSC Armonia; Jamaika, Meksika ve Cayman Adaları ile Batı Karayipleri ziyaret edecek,” açıklamasında bulundu.

JAMAİKA KIYILARINDA OLAĞANÜSTÜ MANZARANIN TADINI ÇIKARIN

MSC Armonia Batı Karayip bölgesinde bulunan heyecan verici limanları ve destinasyonu düzenli olarak ziyaret edecek. Ayrıca Jamaika’da rotasına göre değişen üç farklı gezi fırsatı sunacak. Ocho Rios’ta misafirler gerçek Jamaika kızak turuna katılabilecek, Dolphin Cove’de dalış yapabilecek ve Dunn’s River Şelaleleri’nin 180 metre (600 feet) yüksekten, doğal kalker taraçalarına inen buz gibi suyun tadını çıkarabilecekler. MSC Armonia’nın misafirleri, Jamaika’nın kuzeybatı kıyısındaki Montego Bay’de beyaz su raftingine katılma, Good Hope Estate’teki eski çiftliği gezme veya koloni zamanından bu yana efsanelerin başrolünde olan büyüleyici Rose Hall Great hakkında bilgi edinme şansı yakalayabilecekler. MSC Armonia Ocak 2020’de ise Jamaika’nın kuzey kıyısında bulunan ve Glistening Waters’a ev sahipliği yapan Falmouth’u ziyaret edecek. Böylece misafirler Martha Brae Irmağı ile Karayip Denizi’nin buluştuğu Luminous Lagünü’nde ışık saçan canlıların dünyasını gözlemleyebilecekler.

BATI KARAYİP’İN SUNDUĞU TÜM GÜZELLİKLERİ KEŞFEDİN

MSC Armonia; misafirlerini Batı Karayiplerin sunduğu tüm güzelliklerle tanıştırmaya hazırlanıyor. Gemi Ocean Cay ve Jamaika’nın yanı sıra; misafirlerin bir dizi kültürel ve açık hava etkinliklerine katılabilecekleri Meksika’nın Karayip kıyısındaki Costa Maya’ya da düzenli olarak uğrayacak. Cayman Adaları’ndaki George Town ise MSC Armonia’nın her hafta ziyaret edeceği bir diğer büyüleyici destinasyon olacak.

MSC ARMONIA’NIN DA BAZI SÜRPRİZLERİ VAR

Yakın zamanda yenilenen MSC Armonia, kendisini de bir destinasyona dönüştüren bir dizi hizmetle misafirlerini ağırlayacak. Yepyeni Surf and Turf Restaurant; leziz yiyecekleri bir araya getirecek ve ayrıca zengin içecek menüsüyle de misafirlerin hizmetinde olacak.