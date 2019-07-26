Ürdün, Kızıldeniz'de askeri sualtı müzesi açtı

Ürdün, Kızıldeniz'de Akabe limanı açıklarında askeri sualtı müzesi açtı. Askeri yetkililer, bölgede bir deniz savaş müzesi oluşturmak için Akabe limanı açıklarında 28 metre derinliğe savaş tankı ve helikopter gibi 19 savaş aracı batırdı.

Savaş araçları Akabe limanı kıyılarındaki mercan kayalıklarına savaş pozisyonunda yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasından sonra Ürdün Deniz Müzesi, dün törenle ziyarete açıldı.

Yetkililer, deniz müzesinin bölgeyi ziyaret eden turistlere farklı bir deneyim sunacağını söyledi. Akabe Özel Ekonomi Bölge İdaresi, bölgede spor etkinlikleri ve sergiler de düzenleneceğini açıkladı.

Vira Haber