Uşak’ın İhracat Azalırken, İthalatı Arttı

2023 yılı Aralık ayına ait olarak açıklanan dış ticaret verilerine göre; Uşak’ın 2023 Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 30 azalarak 28 milyon 83 bin dolar, ithalat ise yüzde 7 artarak 2023 Aralık ayında 14 milyon 410 bin dolar olarak gerçekleşti.



Öte yandan Türkiye’de, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,4 arttı, ithalat yüzde 11 azaldı.

Vira Haber