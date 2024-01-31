Uşak’ın İhracat Azalırken, İthalatı Arttı
2023 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Aralık ayında genel ticaret sistemine Uşak’ın ihracat azalırken, ithalatı ise arttı.
A+A-
2023 yılı Aralık ayına ait olarak açıklanan dış ticaret verilerine göre; Uşak’ın 2023 Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 30 azalarak 28 milyon 83 bin dolar, ithalat ise yüzde 7 artarak 2023 Aralık ayında 14 milyon 410 bin dolar olarak gerçekleşti.
Öte yandan Türkiye’de, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,4 arttı, ithalat yüzde 11 azaldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 64 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.