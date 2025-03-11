Uşak’ta İç Su Balıkları Av Yasağı Başladı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yapmış olduğu duyuruya göre, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında sazan, kadife, siraz, tatlı su kefali ve yayın balığı avcılığı yasaklanırken, 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arası sudak ve tatlı su levreği avcılığı, 15 Aralık ile 31 Mart tarihleri arasında da turna balığı avcılığı yasaklandı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yapmış olduğu duyuruda ise; "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna istinaden hazırlanan 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereği, İlimizde 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında Sazan, Kadife, Siraz, Tatlı Su Kefali ve Yayın balığı avcılığı yasaktır. Ayrıca 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arası Sudak ve Tatlı su Levreği avcılığı, 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında da Turna balığı avcılığı yasaktır. Belirtilen tarihler arasında yasak olan balık türlerinin avcılığının, belgesiz olarak naklinin ve satışının tespit edilmesi halinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre yasal işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber