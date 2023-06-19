Üsküdar Açıklarında Arızalanan Konteyner Gemisi Kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yaşayan 88 metre boyundaki ADMIRAL DE RIBAS adlı konteyner gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-5 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." bilgisine yer verildi.

Vira Haber