Üsküdar, Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne Ev Sahipliği Yapacak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilk kez bir ilçe belediyesi olarak Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne ev sahipliği yapacaklarını belirterek desteklerinden ötürü Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Habitat Dünya Şehirler Günü Zirve, Emine Erdoğan’ın desteği ve himayelerinde Ekim ayı içersinde Üsküdar’da, uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek.

Kültür-sanattan spora, sosyal yardımlardan alt yapıya, sosyal donatılardan şehirleşmeye kadar sayısız alanda örnek alınan hizmetleri halkla buluşturan Üsküdar Belediyesi dünyada ses getirecek yeni bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın destek ve himayelerinde ilk kez bir ilçe belediyesi olarak Üsküdar’da yapılacak.

Habitat Dünya Şehirler Günü BM Genel Kurulu’nda küresel kentleri ve onların başarılarını kutlamak için 2014 yılında kabul edildi ve her sene farklı bir temayla Ekim ayında gerçekleştiriliyor.

Müjdeyi Emine Erdoğan Duyurdu

Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’nin bu yıl Üsküdar’da gerçekleşeceği müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu. Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Birleşmiş Milletler Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin bu sene Üsküdar Belediyemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk duydum. Ülkemiz adına heyecan verici bu haber, gündem yoğunluğu sebebiyle video mesaj ile katıldığım, Kenya’da gerçekleştirilen BM-Habitat 2. Olağan Kurulu’nda tüm dünyaya ilan edildi. Bu anlamlı gün şehirlere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak çözümler bulma ve paylaşma imkânı sunuyor. Şehir planlaması ile yönetiminde yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımların bu vesileyle yaygınlaşacağına inanıyorum. Türkiye’yi temsilen bu özel programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız @yucelyilmazyy ile Üsküdar Belediye Başkanımız @hilmiturkmen34’i ve emek veren herkesi tebrik ediyorum. @UNHABITAT @uskudarbld.”

Hilmi Türkmen: "Teşekkür ediyoruz; hepimiz için büyük gurur"

Emine Erdoğan’ın yaptığı duyuru sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin destekleri ve himayelerinde, tarihinde ilk kez, bir ilçe belediyesi olarak Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ana temalarından biri de sıfır atık ve çevre konusu olacak olan zirveye, 140’dan fazla ülkeden, devlet başkanları ve bakanlar seviyesinde üst düzey katılımcılar teşrif edecekler. Üsküdar Belediyesi olarak, böylesine küresel ölçekte önemde bir zirveye ev sahipliği yapmak hepimiz için büyük bir gururdur. Bu süreçte desteklerini bir an olsun esirgemeyen Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’ye hürmet ve teşekkürlerimi bildirmeyi bir borç bilirim. Üsküdar’a, İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun.”

Vira Haber