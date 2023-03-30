Üsküdar'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" Etkinliği

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen:

"Zannedildi ki bu kullanılmayan malzemeler hiçbir işe yaramıyor. Çöpe atıyoruz, gidiyor. Bu yanlışa bir dur dememiz lazım"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın:

"Bizim medeniyetimiz sınırlı olan dünya kaynaklarını tasarrufla ihtiyaçtan fazlasını kullanmayarak değerlendirmemizi bize emreder"

Üsküdar Belediyesince "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çocukların bilinçlenmesi için program düzenlendi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile ilçedeki bazı ilkokulların öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikte, sıfır atık konusunda bilgilendirici sinevizyon gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Türkmen, burada yaptığı konuşmada, sıfır atığın "atık" diye bir şey olmaması anlamına geldiğini söyledi. Dünyanın bu konuya duyarsız kaldığını dile getiren Türkmen, "Zannedildi ki bu kullanılmayan malzemeler hiçbir işe yaramıyor. Çöpe atıyoruz, gidiyor. Dünya bu yanlışa dur demek için, bütün dünya 'bir dakika' dedi. Bu yanlışa bir dur dememiz lazım. Türkiye'de bu konuya dikkati çeken en önemli isim sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi, ona buradan güçlü bir alkış gönderiyoruz." dedi.

Türkmen, sıfır atığın çok önemli ve hassas bir konu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Şimdi biz de bu işin ciddiyetini anlamaya başladık. 2022 Aralık ayında Birleşmiş Milletler bir karar aldı. Bundan sonra tüm dünyada 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü olarak kutlanıp etkinlikler düzenlenecek ve dünyada 30 Mart ilk kez Sıfır Atık Günü olarak kutlanıyor, etkinlikler, programlar düzenleniyor. İşte biz de bugün bu sebeple buradayız."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın ise dünyanın gelecek nesiller için kendilerine teslim edilen emanet olduğunu söyledi.

Bu şuurla dünyaya bakmanın, dünyada yaşamanın en önemli vazife ve eğitim olduğuna inandığını belirten Aydın, "Kapitalist felsefe, sınırsız insan ihtiyaçlarını, sınırlı olan dünya kaynaklarını hoyratça tüketiyor. Oysa bizim medeniyetimiz sınırlı olan dünya kaynaklarını tasarrufla ihtiyaçtan fazlasını kullanmayarak değerlendirmemizi bize emreder. Bu vesileyle yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Program, sıfır atık farkındalık defilesi ile sıfır atık konulu çocuk tiyatrosu gibi etkinliklerle devam etti.

Etkinlik kapsamında katılımcıların gezebileceği sıfır atık kütüphanesinin yanı sıra atık tezgahı sergisi, öğrencilerin hazırladığı sıfır atık ve çevre içerikli resim sergisi, atık kumaşlardan hazırlanan dikiş atölyesi ve sergisi ile su kıtlığı farkındalık sergisi de yer aldı.

Vira Haber