Üsküdar’da Yüzmek İçin Denize Giren Şahsın Cesedi Bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Nisan’da saat 23.00 sıralarında Üsküdar Salacak sahilde bir şahsın yüzme amaçlı olarak denize girdiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kayıp şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Su üstü ve sualtı arama çalışmaları sonucunda 33 yaşındaki kayıp şahıs B.Ç., Üsküdar Sahil ile Kız Kulesi arasında sualtında cansız olarak bulunarak çıkarıldı.

Vira Haber