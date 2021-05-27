UTİKAD, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı İle Görüştü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un katıldığı ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener’in detaylı bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda genel olarak sektörün tüm bilşenleri üzerine görüşmeler yapıldı, ayrıca pandemi sürecinde Türk lojistik sektörünün durumu ve AB Yeşil Mutabakat’ının sektör için getirdiği fırsatlar değerlendirildi. Aynı zamanda pandemi sonrası ekonomik iyileşme için taşımacılık sektörü açısından önemli noktalar vurgulandı.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye arasındaki lojistik faaliyetlerin değerlendirilmesi için bir araya gelen UTİKAD Yönetim Kurulu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, başta Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlar olmak üzere Türk lojistik sektörüne dair önemli başlıkları değerlendirdi. Demiryolları, denizcilik ve hava kargo konuları da değerlendirildi. UTİKAD Başkanı Emre Eldener sunumunda;

Pandemi döneminde lojistik sektörünün karşılaştıkları zorlukları,

UTİKAD’ın pandemi sürecinde Türk lojistik sektörü için gerçekleştirdiği girişimlerini,

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ticaretinde karşılaşılan araç kuyrukları, transit geçiş kotaları ve vize gibi sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini,

Lojistik sektörünün aşılamada önceliklendirilmesi gerekliliğini,

UTİKAD’ın Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması kapsamındaki çalışmalarını,

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı konusundaki çalışmaları,

Pandemi sonrası ekonomik iyileşme sürecinde taşımacılık faaliyetlerinin kesintisiz ve sorunsuz sürdürülmesi gerekliliğini dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda UTİKAD özellikle Türk araçlarının, şoförlerin ve pilotların kota ve vize sorunlarının çözülerek lojistik akışlarda rahatlama sağlanması yönündeki talebinin altını çizdi. Heyetler, devam eden pandemi sürecinde ve sonrasında, AB ile Türkiye arasındaki lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla ortak girişimlerin ve görüşmelerin sürdürülmesini kararlaştırdı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Katılımcıları

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut – AB Delegasyonu Başkanı

Angel Gutierrez Hidalgo – Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı

Akif Türkel – Ulaştırma Program Yöneticisi

Göktuğ Kara – Ulaştırma Program Yöneticisi

Alper Acar – İklim Değişikliği Program Yöneticisi

Deniz Atasoy – Ticaret Görevlisi

Oya Sözöre – Ulaştırma ve İklim Değişikliği Program Asistanı

UTİKAD Katılımcıları

Emre Eldener – UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Özal – UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı

Nil Tunasar – UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnovasyon Odak Grubu Başkanı

Serkan Eren – UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi

Cavit Uğur – UTİKAD Genel Müdürü

Sedat Özkazanç – MNG Airlines Genel Müdürü

Alperen Güler – UTİKAD Sektörel İlişkiler Müdürü

Melis Güven – UTİKAD Kurumsal İletişim Uzmanı yer aldı.

Vira Haber