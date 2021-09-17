UTİKAD, Ayşem Ulusoy'a Emanet

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu üyelerinin yoğun ilgisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurul’da öncelikle UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur kürsüye çıktı ve Divan heyetinin seçimi yapıldı. UTİKAD Fahri Üyesi Arif Davran Divan Başkanı, Alışan Lojistik’ten Ayhan Özekin Divan Başkan Yardımcısı, Moda Denizcilik’ten Osman Yarkın Divan Yazmanı olarak oy birliği ile yetkilendirildi.

Seçimden önce son kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak kürsüye çıkan Emre Eldener, yaptığı açılış konuşmasında bu görevde geçirdiği süre boyunca UTİKAD için çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi. Eldener, “Görevi seçilecek bir sonraki arkadaşıma içim rahat olarak devredeceğim. Çünkü hem Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım hem İcra Kurulumuz pandemi nedeniyle yaşadığımız bu olağanüstü dönemde büyük bir özveri ile çalıştı.” dedi. “UTİKAD’ın önümüzdeki dönemlerde de sektörün yararı için çalışacağına eminim” diyerek sözlerini sürdüren Eldener, “Ancak unutmayalım ki; UTİKAD giderek artan gücünü ve etkinliğini sürdürülebilir bir yönetim ve kurumsal hafızanın aktarılmasıyla kazanmıştır” diye konuştu. 2019 Kasım-2021 Ağustos dönemleri arasında yapılan faaliyetlerin yer aldığı videonun paylaşılmasının ardından yeniden kürsüye gelen Emre Eldener, Android ve IOS platformlarından indirilebilen UTİKAD’ın yeni uygulaması ‘Mobil UTİKAD’ı da üyelerle paylaştı. Dijitalleşme konusunda uzun süredir dernek olarak birçok platformda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Eldener, “Bu uygulama da kendi adımıza dijitalleşme sürecimizin önemli bir parçası. Artık üyelerle iletişimimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Faaliyet raporunun sunumu ve oy birliği ile kabulünün ardından dernek ve iktisadi işletmenin bütçe görüşmelerine geçildi; gelir-gider tabloları ve bilançoların uygunluğu genel kurulca onaylandı. Mali tabloların görüşülmesi ve ibraların ardından UTİKAD Eski Başkanı Kosta Sandalcı, görev süresi biten UTİKAD Başkanı Emre Eldener’e dernek adına şilt takdim etti.

Emre Eldener’in veda konuşmasının ardından UTİKAD Genel Müdürü olarak 2011-2021 tarihleri arasında görev yapan Cavit Uğur sahneye davet edildi. UTİKAD Eski Başkanı Turgut Erkeskin ve UTİKAD Başkanı Emre Eldener, Uğur’a şükran plaketini sundu. Cavit Uğur, kısa ve duygulu konuşması ile hem üyelere hem de Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu’ndaki çalışma arkadaşlarına veda etti. Verilen öğle yemeği arasının ardından toplantıya “Geçmişten Geleceğe UTİKAD’ ismiyle katılan Dr. Kayıhan Özdemir Turan liderliğindeki ekibin tüzük değişikliği önerilerinin değerlendirilmesiyle devam edildi. Dr. Kayıhan Turan Özdemir ve ekibinin derneğin isminin değişmesi, Yönetim Kurulu Üye sayısının arttırılması ve dernek üyeliği ile ilgili olarak belge zorunluluğu aranması önerileri açık oylamaya sunuldu. Ancak yeterli kabul sayısına ulaşılamadığı için öneriler reddedildi.

Tüzük değişikliklerinin oylanmasının ardından Başkan adayları Ayşem Ulusoy ve Dr. Kayıhan Özdemir Turan sırayla sahneye gelerek üyelere hitaben konuşma yaptı ve seçime geçildi. Gizli oy ve açık sayım usulü ile gerçekleşen seçimlerin sonucunda Ayşem Ulusoy liderliğindeki Önce UTİKAD ekibi kazandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kürsüye çıkan Ayşem Ulusoy, “Bana destek veren tüm üyelerimize, Önce UTİKAD Ekibindeki çalışma arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim. Yıllarını lojistik sektörüne ve UTİKAD’a vermiş biri olarak bu görevi hakkıyla yerine getirmek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu. UTİKAD’ın uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörü yararına çalışmalarını sürdüreceğini de dile getiren Ulusoy, “Derneğimizi el birliği ile daha da iyi noktalara taşıyacağız. UTİKAD Başkanlığı çok kıymetli bir emanet, benden önceki Başkanlar gibi elimi taşın altına koyarak sektörü geliştirmek için çalışmaya devam edeceğim” dedi.



Vira Haber