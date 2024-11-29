UTİKAD’ın 42. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

UTİKAD’ın 42. Olağan Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin yaptı. Çalışma dönemine ait faaliyetleri sunan Başkan Engin konuşmasında “Bugün lojistik dediğimizde pek çok kriz ile mücadele eden bir sektör konumuna geldik. Bir yanda dünyanın dört bir yanında savaşlar ve çatışmalar diğer yanda küresel ekonomik kriz devam ediyor. Küresel krizler bizleri alternatif yollar bulmaya yönlendirdi. Bölgesinde ve küresel anlamda bir lojistik hub olan ülkemiz tamamlanan ve devam eden ulaştırma alt yapı projeleri ile bu konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Biz de gerek altyapı gerekse mevzuat çalışmalarının sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve önünü açacak nitelikte olması için tüm paydaşlarımız ve kamu idaresi birimleri ile eşgüdüm içerisinde, üyelerimizden aldığımız destekle sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE LOGISTICS SUMMIT GELECEĞE KALICI BİR İZ BIRAKTI

Başkan Engin, UTİKAD’ın 23 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye Logistics Summit hakkında bilgi vererek, “Lojistik sektöründe yepyeni bir dönemin başlatıcısı olan Türkiye Logistics Summit’i düzenledik. Sektörümüzde hizmet üretenleri ile hizmet alanları bir araya getiren etkinliğimiz ulusal ve uluslararası katılımla bir rekor kırdı. Yoğun bir emeğin ürünü Türkiye Logistics Summit, sektörün çatı kuruluşu UTİKAD’ın sektöre kattığı başarılı çalışmalardan birisi olarak bu yıl geleceğe kalıcı bir iz bıraktı.” dedi.

TÜRKİYE LOGISTICS SUMMIT SPONSORLARI İLE 20. ve 30. YILINI TAMAMLAYAN UTİKAD ÜYELERİNE ŞİLT TAKDİM EDİLDİ

Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye Logistics Summit’in sponsorlarına ve dernek üyeliğinde 20. ve 30. yıllarını tamamlayan firmalara şiltleri de takdim edildi. Sponsorlar ve üyeler şiltlerini UTİKAD Yönetim Kurulu Üyelerinin elinden aldı.

AHMET KARTAL BAŞARI ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Lojistik sektörüne önemli katkılar sağlayan merhum Ahmet Kartal anısına her yıl verilen başarı ödülleri bu yıl da 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi bölüm birincilerine verildi.

Küçükçekmece Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 2023-2024 Öğretim Yılı Birincisi Rabia Bay, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2023-2024 Öğretim Yılı Birincisi Fatih Kaan Taşay, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2023-2024 Öğretim Yılı Birincisi Abbas Erdoğan, İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Meslek Yüksek Okulu Lojistik Bölümü 2023-2024 Öğretim Yılı Birincisi Fatih Tokel ve Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksek Okulu Lojistik Bölümü 2023-2024 Öğretim Yılı Birincisi Esmanur Şahinler ödüllerini UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgecan Er Çevlik’in elinden aldı.

FIATA DİPLOMA EĞİTİMİ MEZUNLARINA SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Genel Kurul toplantısı öncesi düzenlenen tören ile UTİKAD tarafından verilen FIATA Diploma Eğitimi’nin 8. Dönem mezunlarına UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Yönetim Kurulu Üyeleri, FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı ve FIATA Başkanı Turgut Erkeskin tarafından sertifikaları takdim edildi.

İSTANBUL ÜYE BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UTİKAD 42. Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından UTİKAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Üye Buluşması kapsamında dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Vira Haber