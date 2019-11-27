UZMAR BusinessLab II yapıldı

UZMAR Denizcilik’te görev yapan değerli kılavuz kaptanlar enspektörler, römorkör kaptanları, İzmir, İstanbul Ambarlı, İskenderun ofisleri yöneticileri ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşen UZMAR BusinessLab II, daha önce de olduğu gibi toplantı ve sosyal etkinlik olmak üzere iki farklı konseptte gerçekleşti.

Yaklaşık 12 saate yakın toplantı gerçekleştiren UZMAR Denizcilik’in değerli kılavuz kaptanları ve yöneticileri 2019 yılının değerlendirmesini yaparken, toplantı başlıkları dahilinde, gelecek proje ve yatırımların planlamasını da yaparak yeni bir döneme start verdiler Toplantıların tümü, Uzmar Aş. Yönetim Kurulu Başkani & Uzmar Denizcilik Müdürler Kurulu Başkani A. Noyan Altuğ Liderliğinde, Uzmar Aş. Y.K. Başkan Yardimcisi Mutlu Altuğ, Baş Enspektör Ersan Gürgül, Idari Ve Mali Işler Grup Md. Mehmet Akşit, Teknik Müdür Alper Özfenerci, Finansman Md. Mehmet Yiğit Kolatan, Insan Kaynaklari Md. Onur Argit, Muhasebe Md. Çağri Tüzomay, Bilgi Işlem Şefi Gökhan Yoran, Muhasebe Yetkilisi Elif Altuğ, Yönetici Asistani Eylem Özaydin, Satinalma Sorumlusu Okan Ülken, Kilavuz Kaptan Ismail Yavaş, Kilavuz Kaptan Tolga Karpat, Kilavuz Kaptan Cem Yalgi, Kilavuz Kaptan Bülent Apaydin, Kilavuz Kaptan Bariş Yavuz, Baş Kilavuz Kaptan Nihat Şahin, Kilavuz Kaptan Hasan Engin, Kilavuz Kaptan Ersin Bülbül, Kilavuz Kaptan Orçun Bazir, Kilavuz Kaptan Osman Celal Tuncay, Kilavuz Kaptan Can Iyikavak, Kilavuz Kaptan Cem Karabulut, Baş Kilavuz Kaptan Koor. Aydin Çelik, Kilavuz Kaptan Metehan Böge, Baş Kilavuz Kaptan Mehmet Özsaygili, Kilavuz Kaptan Mesut Gülgün, Kilavuz Kaptan Murat Yilmazel, Acil Müdahale Ekip Lideri Firat Fidan, Filo Müdürü Murat Müftüoğlu, Kilavuz Kaptan Cevdet Bahadir Yener, Gözcü & Idari Işler Şefi Taner Ülker, Römorkör Kaptani Ersin Acaralioğlu Ve Römorkör Kaptani Emre Akyar’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

2019 yılının verimliliği üzerine özet gündemin ardından yeni stratejilerin değerlendirildiği ve gelecek yatırımların yol haritalarının çizildiği toplantılarda tüm yetkililer önemli kararlara imza atarak 2020 ve sonrası için hedefleri belirlediler.

UZMAR yetkililerinin aileleri ile birlikte geçirdikleri hafta sonu etkinliğinde, 23 Kasım akşamı gerçekleşen gala yemeği öncesi katılımcıların eş ve çocukları Sapanca Gölü ve Çatalkaya Vadisi gezisi düzenlendi. Sapanca’nın eşsiz doğal güzelliklerini deneyimleyen aile üyeleri, sonrasında canlı müzik eşliğinde gala yemeğinde buluştu.

UZMAR Denizcilik’in kurucusu, denizcilik camiasının duayeni, “Beybaba” olarak tanınan ve sevilen Kıdemli Kaptan Altay Altuğ katıldığı gala yemeğinde sahne alarak mızıka çaldı. Yaptığı konuşmada katılımcılara duygusal dakikalar yaşatan Altay Altuğ, “ İnsanlar önce arkadaş, sonra dost ondan sonra da aile olurlar. Sizler benim ailemsiniz, benim en büyük başarım, en büyük sevincim ve mirasımsınız. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Birbirinizi sevin, insanları sevin, sevdiklerinizle zaman geçirin ve güzel anılar biriktirin.” dedi.

24 Kasım Pazar sabahı düzenlenen lasertag turnuvasında oldukça eğlenceli zaman geçiren UZMAR Denizcilik’in değerli üyeleri, turnuvanın ardından toplantılarına devam ettiler. Tüm gündem maddelerinin üzerinden başarıyla geçen ve toplantılarını sonlandıran UZMAR yetkilileri saat 15:00’da, aileleri ile birlikte düzenlenen plaket ve sertifika törenine katıldılar.

Beş yıl ve üzeri UZMAR ailesinin bir parçası olan katılımcılara plaket ve sertifika verilirken, çalışma süresi beş yılın altında olan UZMAR ailesinin diğer değerli üyelerine başarı sertifikaları takdim edildi. Katılımcıların UZMAR’ın bir parçası olmak hakkındaki düşüncelerini anlattıkları kısa video gösteriminin ardından Uzmar Yönetim Kurulu Başkani A. Noyan Altuğ yaptığı konuşmada “UZMAR Denizcilik, Babam Kaptan Altay Altuğ’un bizlere ve ülkemize kattığı büyük bir değer, hepimizi bir araya getiren, bir büyük aile olarak imza attığımız başarılarla artık uluslararası bir marka haline gelmiş çok değerli bir yapıdır. UZMAR Denizcilik’e yıllar boyunca emeği geçen, dünyanın en değerli isimleri arasında yer alan değerli kılavuz kaptanlarımız, operasyon, teknik ve ofis yöneticilerimiz, aramıza kısa süre önce katılan yönetici ve çalışanlarımız UZMAR Denizcilik’i her geçen gün daha büyük, daha güçlü ve daha başarılı bir aile haline getiriyor. Bugün Türkiye içinde ve dışında “Denizde Emniyet” dendiğinde akla gelen isimlerden olan UZMAR, bu gücü sizlere borçludur. Hepinize babam Altay Altuğ, kendim ve ülkemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Vira Haber