Uzmar Filosundan Ambarlı Limanı’na Yeni Römorkör

Ramparts 2500W serisi, 25 metre boya ve 80 ton çekme gücüne sahip yeni römorkör, 2022’nin ilk günlerinde görevine başlayacak.

Türkiye’nin konteyner hacmi bakımından en büyük limanı olan Ambarlı Limanı’nda dokuz deniz aracıyla hizmet veren UZMAR, Türkiye’nin ‘İlk özel kılavuzluk ve römorkörcülük şirketi’ olmasının yanı sıra, dünyanın römorkör inşa eden lider tersanelerinden biri olarak tanınıyor.

İskenderun Limanı, Çanakkale Akçansa Limanı ve Ambarlı Limanı’nda römorkörcülük hizmetleri ile Aliağa Nemrut Limanı’nda kılavuzluk hizmetlerini başarıyla sürdürüren UZMAR, sertifikalı uzman kadrosuyla, görev yaptığı limanlarda deniz kirliliğine acil müdahale ve gemi kurtarma hizmetleri de veriyor.

Vira Haber