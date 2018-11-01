UZMAR’dan sektör temsilcilerine mangal partisi

UZMAR Denizcilik, Aliağa Çakmaklı Köyü'nde bulunan Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi'nde Aliağa'da faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle bir araya gelerek mangal organizasyonu düzenledi.

Limancılık sektöründen birçok temsilci katıldı

Aynı bölgede faaliyet gösterip iş yoğunluğundan birbirleri ile uzun zamandır bir araya gelemeyen sektör temsilcileri, UZMAR'ın bu organizasyonuyla buluşma fırsatı yakaladı. UZMAR Denizcilik, zaman zaman bu tip sosyal organizasyonlar düzenleyerek belirli aralıklarla kıyı tesisleri arasında ortak deniz kirliliği tatbikatları gerçekleştirerek sektörün içerisindeki iletişim ve koordinasyona da ciddi düzeyde katkı sağlıyor.

UZMAR, uzun yıllardır emniyetli ve kaliteli hizmet anlayışıyla yürütmekte olduğu kılavuzluk, römorkörcülük ve acil müdahale hizmetlerinde olduğu gibi düzenlediği bu tip sosyal organizasyonlarla da Aliağa bölgesinde takdir topluyor.

Vira Haber