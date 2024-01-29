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Uzungöl Buz Tuttu

Uzungöl Buz Tuttu

Türkiye'nin ve Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında yer alan Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, bir haftadır Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu.

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Trabzon'a 99, Çaykara ilçe merkezine 19 km uzaklıkta, deniz seviyesinden ise bin 90 m yükseklikteki Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından donan Uzungöl, beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluştururken, o anlar objektiflere yansıdı.

Vira Haber 

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