Uzungöl Buz Tuttu
Türkiye'nin ve Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında yer alan Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, bir haftadır Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu.
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Trabzon'a 99, Çaykara ilçe merkezine 19 km uzaklıkta, deniz seviyesinden ise bin 90 m yükseklikteki Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından donan Uzungöl, beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluştururken, o anlar objektiflere yansıdı.
Vira Haber
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