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Vali Ali Yerlikaya DTO toplantısında

Vali Ali Yerlikaya DTO toplantısında

İMEAK Deniz Ticaret Odası Eylül ayı olağan meclis toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katılımıyla yapıldı.

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Toplantının açılışında Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır önce 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu için balıkçılara bereketli bir yıl diledi. Boğazlarda transit geçiş süresinin 48 saatten bir haftaya çıkarılması ve Montrö Anlaşması ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Ardından kürsüye gelen Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran bir konuşma yaparak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan sektör adına isteklerini iletti.

Kürsüye gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya konuşmaların ardından Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır tarafından plaket verildi.

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Vira Haber

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