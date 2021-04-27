Van Gölü İçin Mavi Seferberlik Başlıyor

Ülkemizin eşsiz doğal güzelliklerinden Van Gölü’nün korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi amacıyla büyük bir koruma seferberliği başlatılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Van Milletvekili Gülşen Orhan’ın başkanlığında bir yıldır sürdürülen kurtarma planı hazırlıkları kapsamında tüm paydaşlar çok sayıda toplantıda bir araya gelerek Van Gölü’nün mevcut sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini tartıştı. Tüm bu görüşmeler ışığında Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer bakanlık ve il müdürlüklerinin katkıları, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki yerel yönetim çalışmaları ile bölgesel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle hazırlanan eylem planı tamamlandı. Van Gölü’nü eşsiz doğal ve kültürel güzelliklerini koruyarak daha mavi ve temiz bir geleceğe bırakmak amacıyla oluşturulan plan ile bölgedeki tüm atıkların kontrol altına alınması, atıksulardan kaynaklı kirliliğin giderilmesi, Van Gölü’nün temizlenmesi ve bölgedeki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Hazırlanan eylem planı tamamıyla hayata geçtiğinde Van Gölü derin bir nefes alacak.

TURMEPA’DAN VAN GÖLÜ İÇİN KAPSAMLI KORUMA PLANI

TURMEPA, eylem planı kapsamında Van Gölü’nün korunmasına katkı sağlamak amacıyla eğitimden farkındalığa, temizlik çalışmalarından bölge halkının bilinçlendirilmesine kadar geniş çaplı faaliyetler yürütecek. TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, proje hakkında şunları ifade etti: “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan hanımefendinin koordinasyonunda, ilgili bakanlıklarımız, valimiz, yerel yönetimlerimiz ve tüm paydaşlarıyla birlikte tam bir seferberlik haline dönüşen bu eylem planının Van Gölü’nün eşsiz güzelliğini gelecek nesillere en iyi şekilde taşıyacağına inanıyorum. TURMEPA olarak bu kapsamlı eylem planı çerçevesinde Van Gölü’nün mavi kalması için tüm ekibimizle, gönüllülerimizle ve destekçilerimizle seferber olacağız. Başta hanımefendi olmak üzere bu eylem planına emek veren, eşsiz doğal güzelliğiyle Van Gölü’müzü kurtarmak ve korumak için elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum.”

Plan çerçevesinde TURMEPA tarafından bölgedeki ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine Sıfır Atık Mavi eğitimleri verilerek denizlerin ve su kaynaklarının önemi aktarılacak. Van Gölü’nün korunması için bireylerin üzerine düşen sorumlulukların toplumsal olarak benimsenmesi sağlanacak.

2007 yılında Van Gölü yüzeyinin temiz tutulması amacıyla TURMEPA tarafından Van iline hibe edilen deniz süpürgesi yeniden faaliyete geçirilecek. Düzenli bir şekilde göl yüzeyindeki katı atıkları toplayacak olan süpürge Van Gölü’nün temiz kalması için hizmet verecek.

Halkın bu seferberliğe katılımını sağlamak, çevre ve deniz ekosistemi konusunda farkındalıklarını artırmak ve denizi korumayı bir davranış biçimine dönüştürmek amacıyla muhtarlar ve işletmelere yönelik sohbetler ve eğitim çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda bölgede faaliyet gösteren otel, kafe, restoran gibi turistik işletmelerle bir araya gelinerek eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimler belediyelerde Sıfır Atık sisteminin kurulmasından ve işletilmesinden sorumlu personele de uygulanacak. TURMEPA, tüm bu adımların yanı sıra dernek gönüllüleri, Van. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu ve bölge halkının katılımıyla Van Gölü’nün önemine ve doğal güzelliğine dikkat çekmek amacıyla kıyı ve dip temizliği etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor.

VAN GÖLÜ’NÜN ÇEVRE SORUNLARI TARİHE KARIŞACAK

Van Gölü Koruma Eylem Planı’nda yer alan uygulamalar tamamlandığında Van Gölü’nün uzun yıllardan bu yana devam eden çevre sorunları tarihe karışacak. Katı atıklar sebebiyle gölde meydana gelen kirliliğin önüne geçilecek, kanalizasyon kaynaklı kirlilik atıksu arıtma tesisleriyle önlenecek, tarım ve hayvancılık faaliyetleri daha modern şartlarda gerçekleştirilecek. Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi seferberlikleriyle atıkların ekonomiye geri kazandırılması sağlanacak, atıksu ve hayalet ağların göle karışmasının önüne geçilecek. Bölge halkının farkındalığını artıracak eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

Vira Haber