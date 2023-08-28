Van Gölü Kıyısında "Çevre Temizliği Şenliği" Düzenlendi

Etkinlik kapsamında Lalapaşa sahilinde buluşan, aralarında çocuklar ve bisiklet tutkunlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, Van Gölü çevresinde temizlik yaptı.

Dalgıçların su altında temizlik yaptığı etkinlikte, deniz süpürgesi ise su yüzeyinde temizlik çalışması yürüttü.

Program yerel sanatçıların verdiği konserle son buldu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere, çevre gönüllüleriyle Lalapaşa sahilinde başlattıkları etkinliğin Edremit Kent Meydanı'nda sona erdiğini söyledi.

Deniz süpürgesi ve dalgıçlarla Van Gölü çevresinin temizliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Say, şunları kaydetti:

"Çağrımıza icabet edip gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bir doğa harikası, bize yüzbinlerce yıldır miras olarak kalan Van Gölü ve çevresini koruma anlamında farkındalık çalışmalarımız oluyor. Göreve geldikten sonra sıfır atık çalışmalarımıza ağırlık verdik. 2021 yılı haziran ayında Van'ı ziyaret ederek Van Gölü'nü himayelerine alan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye, Van adına Van Gölü adına teşekkürlerimizi arz ediyorum."

Vira Haber