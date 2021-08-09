Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü’nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol’un araştırmaları sayesinde keşfedilen mikrobiyalitler, belgeselci Ali Ethem Keskin tarafından görüntülendi.

Göle dalış gerçekleştiren Birol ile Keskin, mikrobiyalitlerin oluşturduğu görüntünün uzayı andırdığını söyledi. Birol ile Keskin, Bitlis'in Adilcevaz kıyı şeridinden Van Gölü'ne daldı. Mikrobiyalitler 1 ile 6 metre derinlikte görüldü.

Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde görevli Dr. Mustafa Akkuş, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Van Gölü'nde olduğunu söyledi.

"Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü ve suyunun altında binlerce gizem barındırıyor. Dünyanın en büyük mikrobiyatlitleri Van Gölü'nde. Van Gölü'nün altına indiğiniz zaman 40-60 metre boyunda ağaçlarla karşılaşıyorsunuz, inanılmaz bir manzaraya şahitlik ediyorsunuz. Ülkemizin dört bir tarafındaki dalış severleri Van Gölü’nde dalmaya davet ediyoruz."

Araştırma yapılacak

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise şu bilgileri verdi:

"Bugün farklı bir dalış gerçekleştirdik. 8 Ağustos Bitlis’in kurtuluş gününe denk getirdik. Farklı bir mikrobiyalit alanına rastladık bugün. Gerçekten farklı bir mikrobiyalit türü gördük bu da bizi heyecanlandırdı. Bunun araştırılması yapılacak."

Belgeselci Ali Ethem Keskin ise, "Mikrobiyalitler şu şekilde oluşuyor. Gölün suyu sodalı ama gölün içinde tatlı su kaynakları var. Dolayısıyla o tatlı su çok kireç ihtiva ettiği için, kalsiyum ihtiva ettiği için göldeki soda ile birleşince bir takım çöküntüler oluşturuyor. Aynı mağaralardaki sarkıt ve dikitler gibi. Bunlara mikrobiyalit deniyor bunlar kule gibi oluyor veya yassı yaprak şeklinde de olabiliyor" dedi.

Vira Haber