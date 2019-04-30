Van Gölü'nün altı tarihi müze gibi!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Adilcevaz Kaymakamlığı, Belediye, Van YYÜ ile Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin katkılarıyla düzenlenen "Tarih Arkeoloji Jeoloji ve Turizm Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Van Gölü'ne en fazla dalış yapanlardan biri olduğunu, her dalışta gölün altında birçok farklı yapı gördüğünü kaydetti.

Gölün altında tespit ettikleri Urartu Kalesi, balık heykelleri, yürüyüş yolları ve evleri henüz açıklamadıklarını bildiren Akkuş, şöyle devam etti:

"Aslında Van Gölü'nün altı adete bir tarihi müze şeklinde. Van Gölü başlı başına orijinal bir ekosistem. Dünyadaki bulabileceğimiz en eşsiz ekosistemlerden biri. Çünkü kapalı bir göl. Tarihte ne olmuşsa Van Gölü'nde gizli. Göllerin şöyle bir özelliği vardır. Göller bulundukları bölgenin adeta geçmişini kaydederler. Van Gölü bölgenin en eski şahidesi. 600 bin yıldan fazladır burada. Nemrut volkanın patlamasıyla şimdiki sıvı oluşuyor. Bu 600 bin yıllık sürede Van Gölü sürekli değişim gösteriyor. Kimi zaman yükselmiş kimi zaman da alçalıyor. Van Gölü'nün bir uçtan bir ucunu görmeniz mümkün değil. İnanılmaz çok büyük bir doğal bir kaynak ve devasa bir ekosistem."

Van Gölü'nün balıkçılık alanında çok büyük katkı sunduğunu, göl etrafından 14 bin insanın geçimini balıkçılıktan sağladığını ancak böylesi bir kaynaktan sadece balıkçılık anlamında faydalanmanın büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Akkuş, şunları söyledi:

"Çünkü Van Gölü'nün altında inanılmaz güzellikler yatıyor. Bunları tanıtır ve altyapıyı oluşturabilirsek her yıl bu bölgeye binlerce insanın geldiğini göreceğiz. Van Gölü Su Altı Araştırmaları Başkanıyım. Geçen yıl sadece 650 kişiye yakın bir grup dalışa gelmek istediler. Fakat bölgede altyapımız yok. Bunların malzemelerini karşılama, konakla, rehber dalgıç konusunda yetersiz. Dolayısıyla bu bizim için bir kayıp. Su altı turizmini neden geliştiremiyoruz? Van Gölü'nün altında en büyük mikrobiyalit alanları, 3 Rus batığı, kale kalıntıları, yürüyüş yolları, ev kalıntıları, ocaklar, balık heykelleri ve birçok şey görüyorsunuz." diye konuştu.

"Çalışmalar yurt dışında da ses getiriyor"

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, geçmişten alınan mirasın geleceğe iyi bir ışık tutacağını söyledi.

Çalıştayın Adilcevaz, Bitlis, Van Gölü havzası, bölge ve ülke için yararlı sonuçlar ortaya koyacağını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Bir hocamız 'Burada 5 bin yıl önce yaşam varmış. Bu görünenler bunun belirtisidir' diye işaret etti. Bu çok önemli bir husus. Van Gölü, havzada önemli tarihi arkeolojik yer işgal ediyor. Bunu araştıran, sadece ilgi duyan ve ne olduğunu çözmeye çalışan sadece biz değiliz. Burada Adilcevaz Kalesi'nin sular altında kalın kısmı bulunduğunda yabancı basın bunu haber yapmıştı. Buralarda yapılan çok ciddi çalışmalar yurt dışında da ses getiriyor ama sahibi olarak en çok bizim ilgilenmemiz, sahip çıkmamız ve bir şeyleri ortaya koymamız gerekiyor. Bu anlamda bu çalıştay bir kilometre taşı olarak düşünülürse başlangıçta çok güzel bir yeri olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Araştırmacı Yazar İlham Gadjimuradov ise Nuh Tufanı'nın Babil kayıtlarında, kutsal kitaplar ve destanlarda birbirine çok benzer şekillerde anlatıldığını, tufanın bazı belgelerde ise masal gibi görüldüğünü ifade etti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında ve benzer tufan efsanelerinin anlatıldığını belirten Gadjimuradov, "Tufanla ilgili eski metinlerde olayın volkanik ve kapalı bir bölgede meydana geldiği görülmektedir. Nuh Tufanı efsanesinin ana vatanının Van Gölü çevresi fikrini desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol da bu çalıştayını kitaplaştırmayı planladıklarını bildirerek, "İleriye taşırsak bunun da önünü açacağız diye düşünüyoruz. Adilcevaz'ın her tarafı tarih kokuyor ama bu tarihi turizme nasıl kazandırırız bu ilçeye ve istihdam sağlarız. Bunları tartışmamız lazım." diye konuştu.

Çalıştayda, Van YYÜ Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç, Van YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, BEÜ Araştırma Görevlisi Serkan Erdoğan, YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Top, YYÜ Dr. Öğretim Üyesi Çetin Yeşilova da sunum yaptı.

Vira Haber