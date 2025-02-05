Van Gölü'nun Kıyısı Dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, Türkiye'nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü'nü de dondurdu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Van'da her taraf buz kesti. Türkiye'nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü Van Gölü de aşırı soğuğa dayanamadı. Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında yaklaşık bin metrekarelik alanda suyun yüzeyi 5 santimetre kalınlığında buz tuttu.

Mikrobiyalitler yüzeye çıktı



Vira Haber