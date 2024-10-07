Van'da Ağla Kaçak Balık Avlayan Kişiye 8 Bin 918 Liralık Ceza

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan baraj, akarsu ve göletlerde sıkı kontrol yaparak kaçak avcılığa geçit vermiyor. Dün sabah saatlerinde Sarımehmet Barajı'nda yapılan kontroller sırasında R.G. isimli bir şahıs ağla sazan balığı avlarken yakalandı. Ekipler, kacak avlanan 400 kilo balığı tekrardan baraja bırakırken, 520 metre ağa ise el konuldu. Kaçak avlanan şahsa ise 8 bin 918 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, kaçak avcılığın doğaya ve ekosisteme zarar verdiğine dikkat çekerek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. İlçe genelinde baraj, gölet ve akarsularda sürekli devriye gezen ekipler, özellikle balık avcılığının yasak olduğu dönemlerde denetimlerini sıklaştırıyor. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında vatandaşların da duyarlı olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi. Denetimlerin, bölgenin doğal dengesini korumak adına sürdürüleceği vurgulandı.

Vira Haber