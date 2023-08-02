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Van'da Boğulma Tehlikesi Yaşayan 62 Kişi Kurtarıldı

Van'da Boğulma Tehlikesi Yaşayan 62 Kişi Kurtarıldı

Van'da deniz polisi ekipleri, geçen ay boğulma tehlikesi yaşayan 62 kişiyi kurtardı, 8 bin 19 vatandaşı bilgilendirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sahasında asayişin ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama kurtarma ve teknelerin denetimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-31 Temmuz'da boğulma tehlikesi yaşayan 62 kişiyi kurtararak polis botuyla karaya ulaştıran ekipler, kaçak inci kefali avcılığı yapan ve seyir feneri yanmayan yolcu teknesi kullandığı belirlenen 2 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Suçta kullanıldığı tespit edilen tabancayı gölden çıkaran ekipler, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki sahil bandında 8 bin 19 kişiyi boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi, 5 bin 579 broşür dağıttı.

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Vira Haber

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