Van'da Su Ürünleri Denetimleri Artırıldı

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Erçek Gölü'nde, Sıhke Gölü'nde ve yol güzergahlarında Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerde balıkların avlanabilir asgari boyları, olta balıkçıların kullanabilecekleri olta sayısı ve avlanabilecekleri balık miktarı, balıkların tazeliği kontrolü yapıldı. Ayrıca balık boyları ölçülerek, balıkların asgari avlanabilir boy ölçülerini belirten afişler dağıtıldı. Erçek Gölü'nde yapılan denetimlerde balık boylarının artığı gözden kaçmadı.

USULSÜZ AVCILIK BALIK STOKLARININ GELİŞMESİNİ ENGELLİYOR

Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki denizlerde ve iç sularda da balık stoklarının yasadışı, kayıt dışı ve düzenlemesi olmayan avcılık sebebiyle tehdit altında olduğunu söyledi. İl Müdürü Görentaş, “Sanayi balıkçılığının daha az çabayla daha fazla ürün toplamaya yönelik büyük balıkçı tekneler, yasa dışı av araçları ve balıkların asgari boy limiti altında avlanmaları nedeniyle balık stoklarının gelişmesine engel olmaktadır. Sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için balıkların denizlerden ve iç sulardan başlayarak, balıkların karaya çıkış ve balık satış noktalarına kadar her aşamada denetimlerinin yapılması gerekir. Ayrıca göl, gölet, baraj, yol güzergahları, perakende satış yerlerinde yapılacak sıkı denetimlerle perakendeci toptancıdan, toptancı ise balıkçı gemilerinden küçük boy balıkları almayacaktır. Balıkçı gemileri küçük boy balıkları satamayacağından dolayı asgari avlanabilir boy limiti altındaki balıkları avlamayacaktır” dedi.

Vira Haber