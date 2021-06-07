Vatandaş İçin En Büyük Çevre Sorunu Müsilaj

200 ülkede yaklaşık 400 milyon insanın kullandığı sosyal değişim platformu Change.org Marmara Denizi’nin üzerini kaplayan deniz salyası; müsilaj sorunuyla ilgili kampanyanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Kısa süre önce ‘Marmara Denizi Ölmesin’ başlığıyla başlatılan kampanyanın 95 bin kişiye ulaşması rekor olarak değerlendirildi. 2021 yılında bugüne dek çevre alanında en fazla imza atılan kampanyasının Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu olduğu belirtilirken imzacıların yetkililerin harekete geçmesini istediğinin altı çizildi.

‘Marmara Denizi Ölmesin. Deniz Salyasına Karşı Kurumları Göreve Davet Ediyoruz’ kampanyasının, ilk hedefi olan 150 bin imzacıya kısa sürede ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kampanyayı imzalayan vatandaşlar şu uyarıları yaptı: “Çevresinde 25 milyon nüfusun yaşadığı Marmara Denizi’ne belediyeler ve fabrikalar tarafından atıklar boşaltılıyor. Kurumlar tarafından acil eylem planı oluşturulmalı ve denetleme ekibi kurulmalı. Marmara Denizi’ne atıklarını bırakan fabrika ve belediyelerin takibi yapılıp, filtrasyon sistemlerinin yaptırımı sağlanmalı ve bunun hakkıyla denetimini yapılmalı. Fabrikaların aldığı çoğu su temizliği numune raporları, gerçeği yansıtmıyor. Bunların da takibi ve gerekli cezai işlemleri başlatılmalı.”

Milliyet’e konuşan Change.org Türkiye Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, “İmza kampanyası başlatan ve imza atan herkesi başarılı görüyoruz” dedi. Dr. Özesmi, “Change.org ve Çevre Mücadelesi Change.org Türkiye’de başlatılan kampanyalar ve atılan imzalar, Türkiye’de insanların hangi alanda daha fazla değişim istediğini ortaya koyuyor. Çevre mücadelesi, Change.org’da başlatılan kampanyalar içinde, her geçen yıl artan oranda yer alıyor” dedi.

Kaynak: Gökhan Karakaş - Milliyet