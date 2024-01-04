Vatandaşlar Hamsiyi Alırken Fiyatına Değil Boyuna Bakıyor

Denizlerdeki balık sezonunun başlamasından itibaren balıkçının yüzünü güldüren hamsi, 2024 yılında da oldukça rağbet görüyor. Bir dönem 25 TL’ye kadar satılan hamsi yeni yılla birlikte boyu büyüyünce 70 TL’den satışa sunuluyor. Vatandaşlar boyu büyüyen ve yağlanan hamsiye diğer balıkları göre daha fazla ilgi gösteriyor.



“Hamsinin boyu büyükse 100 TL’ye de alıcı buluyor”

Vatandaşların hamsinin fiyatına değil boyutuna baktığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “2023 yılında hamsi bereketiyle balıkçının yüzünü güldürdü. 2024’te ise hamsinin boyu büyüdü ve yağlandı. 70 TL’den hamsinin kilosunu satıyoruz. Vatandaşlar geçen yılki hamsileri boylarının küçük olmasından dolayı beğenmiyordu. Bu yıl ise hamsiler büyük boy gelmeye başladı. Onun yanı sıra mezgit ve barbun 50 TL, kefal 60 TL, istavrit 40 TL, somon 100 TL. Fiyatlar gayet olduğundan balığa rağbet devam ediyor. Geçen yıl 25 TL’ye de hamsi sattık. Boyu ufak olduğundan kimse ilgi göstermiyordu. Şu anda hamsi büyük ve yağlı olduğundan fiyatı kimse önemsiyor. Hamsinin boyu büyükse 100 TL’ye 70 TL’ye de bolca satın alıyorlar” dedi.

Balık piyasasını değerlendiren vatandaşlardan bazıları fiyatları yüksek bulurken, bazı vatandaşlar ise fiyatların diğer et ürünlerine göre oldukça uygun olduğunu söylediler.

Vira Haber