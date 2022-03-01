Vedat Doğusel'den 1 Mart Üsküdar Vapuru Faciası Mesajı

Gölcük ve Karamürsel’de lisenin olmadığı, kara ulaşım vasıtaları kısıtlı olduğu için vatandaşların vapur yolculuklarını tercih ettiği yıllardı. 1 Mart 1958’de ise İzmit’te yarım günlük eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, bu deniz yolculuklarından birinde asla hafızalardan çıkmayacak acı bir olayla karşı karşıya geldi.

64 yıl önce bugün, İzmit-Gölcük seferini yapmakta olan Üsküdar Vapuru şiddetli rüzgâr sebebiyle Derince yakınlarında battı. Ülkemiz tarihinin en ölümcül sivil deniz kazasında, çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yolcuların büyük bölümü, İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencileriydi.

Bu sebeple 1 Mart, hem Türk denizcilik tarihi hem de Kocaeli açısından hüzünle hatırlayacağımız bir tarihtir. 1 Mart bizler için baharın gelişinin müjdesi değil, bir yas günüdür.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anarken, böyle acı olayların bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel