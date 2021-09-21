VERA SU Bulgaristan’da karaya oturdu

Varna Radyosunun haberine göre, Kamer Marine’ye ait “VERA SU” isimli yük gemisi, Kamen Bryag yakınındaki “Yaylata” koruma bölgesi karaya oturdu.

Savcılık tarafından, olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili nedenlerin araştırıldığı açıklandı. Mahsur kalan geminin kayalardan güvenli bir şekilde çıkarılması konusunda inceleme yapıldı.

1989 yılında inşa edilen 3217 DWT’lik gemi 85,67 metre uzunluğunda ve 12,50 metre genişliğinde. Panama bayrağı altında bulunan gemi, Ukrayna’dan Varna’ya gübre taşıyor.

Vira Haber