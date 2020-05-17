Virüs Savaşı Devam Ediyor

Coronavirüs vakaları ilk olarak Çin’de görülmeye başlamış ve Çin virüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler almıştı. Çin’den sonra tüm dünyada etkilerini gösteren virüs salgınında ülkeler tedbirlerini almaya devam ediyor. Bu süreçte normal hayatına devam eden ülkeler arasında Çin yer alıyor. Çin, tüm hastalarını taburcu ettiğini açıkladı. Sağlık foto galeri haberleri olumlu yönde gelmeye devam ederken normal hayatına dönen ülkeler arasında İspanya ve İzlanda da yer alıyor. İzlanda da öğrenciler okullarına döndü. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında olan ABD ise sıkı tedbirler almaya devam ediyor. ABD başkanı Trump bu süreçte önemli açıklamalara imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde Çin Virüsü söylemi ile tepki çeken Trump, dünyanın bir savaşın için olduğunu ve bunun sorumlusunun Çin olduğunu ifade etti. Çin’i virüsün sorumlusu olarak gösteren Trump, virüsün salgın boyutunun gizlendiğini söyledi.

ABD Virüsten Çin’i Sorumlu Tutuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sürecinde En Son Kadın Haberleri gelmeye devam ediyor. Hükümetler virüs salgını sonrasında dünyanın eskisi gibi olmayacağı yönünde açıklamalar yapmaya devam ediyor. Salgının etkilerinin görülmeye başlamasından itibaren Çin’i sorumlu tutan Trump, Çin virüsü ifade ile gündeme gelmişti. Tepkiler üzerine Çin’den yayıldığı için sorumlunun Çin olduğunu ifade eden Trump’a Çin’den gelen yanıt üzerine aradaki gerilim artmaya başladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Çin’in salgın boyutunu gizlediği yönünde bir rapor hazırladı. Çin’in Dünya Sağlık Örgütü’nü yeterince bilgilendirmediği yönünde suçlamalar devam ediyor.

Çin ve ABD Arasında Gerilim Artıyor

https://www.haber365.com.tr/ adresinde detaylarını bulabileceğiniz habere göre ABD ve Çin arasında virüs savaşı başladı. Virüs salgını sona erdiğinde ülkelerin nasıl politikalar izleyecekleri ise merak konusu oldu. ABD başkanı Trump, Çin’e olan tepkisini yaptığı her konuşmada dile getiriyor ve geçtiğimiz günlerde Çin’i suçlayan bir rapor hazırlandı. ABD başkanı Trump, virüsün laboratuvar kaynaklı olduğunu iddia etti. Çin ise virüs salgının nereden çıktığına dair kanıtları olduğunu açıkladı. Salgınla mücadele kapsamında şeffaf davranmadığı düşünülen Çin’e karşı tepkiler gelmeye devam ediyor. Haber365 sitesinden tüm detayları öğrenebilirsiniz. Kampanyalarımız için bizleri takip etmeyi unutmayınız A101 Kampanyamız > https://www.haber365.com.tr/a101-aktuel-a101-katalog-guncel-a101-kampanyalari-g44586.html