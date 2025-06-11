VLSFO Yakıtlarında Yüksek Asit Riski: İstanbul Limanlarında Tedarik Edilen Yakıtlar Uyarıyor

Mayıs ayında yapılan analizlerde özellikle AE/ME yakıt pompası arızalarıyla ilişkili üç problemli yakıt örneğinde, TAN değerinin bölgesel ortalama olan 0,9 mg KOH/g seviyesini aştığı belirlendi.

Analizlerde; stiren, DCPD, THDCPD gibi reaktif bileşiklerin 10.000 ppm üzerinde bulunduğu ve bu maddelerin motor sistemlerinde korozyon, aşınma ve yakıt sistemi hasarı yaratabileceği vurgulandı. Ayrıca asetofenon, 4-kumilfenol ve 2-feniletanol gibi zararlı bileşenlerin de yüksek seviyelerde tespit edildiği kaydedildi.

Uzmanlar, İstanbul bölgesinde yakıt ikmali yapılmadan önce rutin TAN (Toplam Asit Sayısı) testlerinin yapılmasını öneriyor. Söz konusu yakıtların kullanımı durumunda ise motor ve yakıt sistemi bileşenlerinin dikkatle izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: İlkfer Grup