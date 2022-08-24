Wagenborg Towage, Filosunu UZMAR Römorkör İle Güçlendiriyor

Wagenborg Towage, UZMAR filosundan 80 tonluk baba çekme ASD 3280 römorkör satın aldı. Bu yeni römorkör ile Wagenborg, Eemshaven ve ems bölgesindeki römorkör pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

Teslim sözleşmesi 17 Ağustos'ta UZMAR İstanbul Ofisi'nde imzalandı ve römorkör 21 Ağustos'ta Türkiye'den Eemshaven'a hareket etti.

UZMAR Filosunda 'Anka 8' ismiyle görev yapan römorkörün yeni ismi 'Waterlines' olacak ve hali hazırda ağırlıklı olarak Hollanda ve Almanya'da faaliyet gösteren altı römorkörden oluşan Wagenborg Towage filosundaki en büyük römorkör olacak.

80 tonluk çekme gücüne sahip römorkör, 2020 yılında UZMAR Tersanesi tarafından Türkiye'de inşa edilmiş ve İstanbul Ambarlı Limanı'nda görev yapmak üzere UZMAR Filosuna teslim edilmişti. ASD 3280 Römorkör, modern tasarımıyla yüksek manevra kabiliyetine ve yüksek performansa sahip. Operasyonel esnekliği sayesinde römorkör, liman ve terminal operasyonları, eskort operasyonları, yangınla mücadele operasyonları ile kıyıda ve açık deniz de çekme operasyonlarında kullanılabiliyor.

Vira Haber