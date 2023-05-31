Yaf Diesel 10’uncu Yılını Kutladı

Yaf Diesel ailesinin 10’uncu yılını kutladığı geceye; Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, DTO Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Mustafa Akyol, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı İlker Meşe, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Feramuz Aşkın, Türk Loydu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Onur, Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay başta olmak üzere denizcilik sektöründeki Yaf Diesel’in yol arkadaşları, sektörün önde gelen isimleri ve Yaf Diesel ailesi katıldı.

Kokteylle başlayan gecede misafirler gecenin anısına ev sahibi Yaf Diesel’in kurucusu Yusuf Kanıcı ile fotoğraf çektirme imkanı da buldular. Gece gala yemeği ile devam etti. Yemeğin başında 10 yıl için hazırlanan fotoğraflardan oluşan bir video gösterisi yapıldı. Gösterimin ardından misafirlerine hoş geldin konuşması yapan Yusuf Kanıcı sözlerine geceye katılan bütün misafirlerine teşekkür ederek başladı.

Yusuf Kanıcı konuşmasında şunları söyledi: “Özellikle uzaklara giden çok değer verdiğimiz yakınlarımız için söylediğimiz bir dua vardır. ‘Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın’ deriz. Ben Çorum’dan 2001 yılında çıktığımdan, denizcilik hayatına atıldığımdan bu güne kadar hep çok iyi insanlarla karşılaştım. Bu akşam gerek şahsıma, gerekse de Yaf Diesel’e katkısı olan o çok iyi insanların birçoğu burada. Ben de, buradaki herkes için ayrıca burada olamayan Yaf Diesel’e, bana katkısı olmuş değerli dostlarımız için aynı dileklerde bulunuyorum. ‘Hepinizi Allah iyi insanlarla karşılaştırsın’. Yaf Diesel sizlerle birlikte 10 yılda Yaf Gruba dönüştü. İnşallah bundan sonra da emin adımlarla hep birlikte büyümeye devam edeceğiz”.

Gecede Yaf Diesel, başarılı çalışanlarına gösterdikleri performanslarından ötürü kâr payı hisse senedi sertifikası dağıttı. Yusuf Kanıcı gecede; Milestone Firması’ndaki teknik müdürü Enver Akgündüz’e, Filo Müdürü Kerem Ersoy’a ayrıca Yaf Diesel firmasındaki Satış Müdürü Barış Bilmez'e, Finans Müdürü Cengiz Yılmaz'a, Uluslararası Satın Alma Müdürü Monica Kanıcı'ya, Rusya Bölgesi Satış Müdürü Yana Bakır'a, Asistanı ve Lojistik&Gümrük Müdürü Gülşah Kuzçalı'ya kar payı hisse senedi verdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın sahne aldığı gece, dans gösterileri ve DJ showla devam etti.

www.virahaber.com