Yaf Diesel ile Albaraka Arasında Anlaşma

Dünyanın ilk ve tek Filtresiz UV Ballast Water Management Sistemin, Resmi Türkiye Temsilcisi olan Yaf Diesel'den müşterilerine ödeme kolaylığı.

Denizcilik sektöründe gemi ekipman ve yedek parça alanında hizmet veren YAF DIESEL, resmi temsilciliğini yaptığı, Yeni G8 sertifikalı Dünyanın ilk ve tek filtresiz UV sistemi olan BSKY Ballast Water Maganagement Sistem alımlarına özel, vade farksız 12 taksitli bir finansman kampanyası için Albaraka ile anlaştığını duyurdu. Bu duyuruya göre BSKY BWMS sistemlerini tercih eden armatörler, ödemelerini vade farkı ödemeden 12 ay eşit taksitler iler yapabilme imkânı bulacak.

Vira Haber