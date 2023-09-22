Yalıkavak Marina, 5. Kez Dünyanın 1 Numarası

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından defalarca ödüllendirilen Yalıkavak Marina, “Dünyanın En İyi Yat Marinası” oylamasında “2023 Yılının En İyi Süper Yat Marinası” ödülünün yeniden sahibi olarak efsanevi bir başarıya ulaştı.

Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası olarak Türkiye'yi uluslararası arenada gururla tanıtmaya devam edecek olmanın büyük onurunu taşıyan Yalıkavak Marina, tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oyu alarak 5. kez yeniden en büyük ödülü Türkiye’ye getirdi.

(TYHA) tarafından ‘’2022 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası'' ve “Temiz Marinası”, “2020-2021 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından Türkiye’nin “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen ilk marinası olan Yalıkavak Marina, dünya çapında kazandığı başarılarını “2023 Yılının En İyi Süper Yat Marinası olarak taçlandırdı.

Yalıkavak Marina CEO'su Kenan Khudaverdiyev, "Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası olan ve dünyanın ilk 10 marinası arasına giren Yalıkavak Marina olarak, 2023’te de bu gurur verici unvanı ülkemiz adına 5. kez alıp efsanevi bir başarıya imza atmaktan dolayı çok mutlu olduk. Bu oylama ile yüksek standartta vermeye devam ettiğimiz hizmet kalitesinin misafirlerimiz tarafından da onaylandığını görmek yeniden hepimizi çok onurlandırdı. 2023 yılında özellikle 130’dan fazla mağaza, restoran ve iki otele ev sahipliği yapmamızın yanı sıra güvenilir marinacılık hizmetimizde çığır açtık. Yalıkavak Marina olarak uluslararası marinacılık arenasındaki konumumuz ile de bölgesel bir merkez üssü haline geldik. Bu başarıya ulaşmamızda Türk halkına ve misafirlerimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

The Yacht Harbour Association (TYHA) Marina Ödülleri 2023 yılının kazananları 20 Eylül’de Southampton Uluslararası Tekne Fuarı'nda açıklandı. TYHA Başkanı Steve Arber ve TYHA Genel Müdürü Jon White ile birlikte törene dünya genelinden 200'den fazla Gold Anchor akredite marinanın temsilcisi katıldı. Dünya çapında toplam sekiz marinaya ödül verildi. Türkiye’den tek ödülü de 2023 Yılının En İyi Süper Yat Marinası olarak Yalıkavak Marina aldı.

Vira Haber